Une femme ayant participé à l’émission de téléréalité The Apprentice, longtemps présenté par l’ancien président américain Donald Trump, ne veut plus poursuivre ce dernier qu’elle accuse d’agression sexuelle. En effet, celle-ci du nom de Summer Zervos a décidé d’abandonner sa plainte en diffamation contre l’ex-locataire de la Maison Blanche, qui l’avait traitée de menteuse dans cette affaire.

« Toutes les plaintes sont abandonnées »

Selon les informations données par plusieurs sources judiciaires, l’ancienne candidate à l’émission de téléréalité maintient toujours ses accusations contre Donald Trump. Dans une interview accordée à un média français, Moira Penza et Beth Wilkinson les avocates de Summer Zervos ont indiqué : « Après cinq années (de procédure), Mme Zervos ne souhaite plus avoir de litige avec l’accusé (Donald Trump) et s’est assurée du droit de parler librement de son expérience ». Par ailleurs, un document de la Cour suprême de l’Etat de New York fait savoir que « toutes les plaintes sont abandonnées » contre l’ex-président. Du côté de Donald Trump, son avocate Alina Habba a déclaré que la plaingnante « n’avait pas d’autre choix car il était évident que sur la base des faits incriminés notre client n’avait rien fait de mal ».

Pour rappel, Summer Zervos avait déposé en janvier 2017, sa plainte en diffamation contre l’ex-locataire de la Maison Blanche. Les faits qu’elle lui reprochent remontent en 2007. D’après elle, le milliardaire américain l’avait embrassée de force et pelotée dans un hôtel de Los Angeles.