A quelques mois des élections présidentielles françaises, les candidats sont connus. A l’extrême-droite, deux figures se démarquent à savoir la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, et le polémiste français Éric Zemmour. Même si ce dernier n’a pas encore confirmé sa candidature, il s’est plusieurs fois attaqué à l’ex présidente du RN sur différents points.

« Un projet complet, travaillé, précis et immédiatement applicable »

A plusieurs reprises, Marine Le Pen avait décrié l’attitude du polémiste, qui selon elle, rend davantage service à l’actuel président Emmanuel Macron, en renvoyant l’image d’une droite divisée. Récemment, lors d’un déplacement à Marseille, hier samedi 20 novembre 2021, elle a reconnu que l’ancien journaliste du Figaro lui rend service. « La brutalité qui émane des propositions d’Éric Zemmour et son côté mono-thématique démontre que nous avons, en ce qui nous concerne, un projet complet, travaillé, précis et immédiatement applicable, avec des équipes pour le porter. Alors c’est vrai qu’en miroir, quelque part il nous rend service » a-t-elle déclaré.

Elle a par ailleurs ajouté que : « Je pense que l’analyse consistant à dire qu’il me recentre et permet une nouvelle qualité d’écoute du projet qui est le mien, débarrassé d’a priori un peu faciles qu’il attire à lui ; l’analyse consistant à dire qu’il peut représenter une réserve de voix plus importante que celle de Nicolas Dupont-Aignan à la dernière présidentielle, sont certainement des éléments à prendre en compte ».