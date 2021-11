Les 26 trésors royaux d’Abomey restitués par la France au Bénin, désormais classés dans le patrimoine national, sont actuellement soumis à un processus d’acclimations au Palais de la Présidence de la République. A partir du 15 janvier 2022, ils seront exposés sur place pendant trois mois. C’est un programme alléchant qui est fait autour de l’exposition des 26 œuvres culturelles. Le ministre du Tourisme de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, reçu sur Radio Bénin ce samedi 13 novembre 2021, a donné des détails sur les jours et heures de visite de cette exposition au Palais de la Marina de Cotonou.

Les Béninois sont désormais fixés sur le chronogramme des visites au Palais de la Marina de Cotonou au sujet de l’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey. Le ministre du Tourisme de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, reçu sur Radio Bénin ce samedi 13 novembre 2021, a déclaré qu’à partir du «15 janvier, il y aura le vernissage c’est-à-dire l’inauguration de l’exposition» et après il y aura «trois mois d’exposition». Selon le ministre de la culture, «pendant 6 semaines, donc un mois et demi, il y aura un accès libre du jeudi au dimanche de 10 heures à 18 heures». Mais, il a donné une autre précision par rapport aux visites. Il a fait savoir «qu’après les 6 semaines suivantes c’est-à-dire le mois et demi suivant, ça sera uniquement les week-ends». Le ministre Abimbola a affirmé que «pendant ces 3 mois, l’accès sera libre pour les citoyens et pour tout visiteur. Donc chacun pourra suivre le parcours». Il a précisé qu’«il ne s’agira pas d’aller se promener dans n’importe quel bureau et cogner à la porte de ceux qui y travaillent».

Pour permettre aux visiteurs et aux citoyens de ne pas se perdre et de ne pas se déplacer n’importe comment à la Présidence de la République, le ministre Jean-Michel Abimbola a affirmé qu’ «il y aura une signalétique, un balisage» pour les «conduire vers la salle des fêtes et la salle du peuple. C’est l’ancien bâtiment rénové». Pour le ministre de la culture, «ça va être exceptionnel. Ça va être des moments forts». «Vous verrez que vous allez être étonnés des prouesses, des capacités des artistes béninois» a-t-il indiqué.