Les comptes bancaires de plusieurs mosquées ont été fermés durant les derniers mois en France principalement à Lyon. Une situation que le Conseil des mosquées de Rhône (CMR) qualifie d’injuste. D’après le porte-parole du conseil, aucune raison n’a été donnée pour expliquer ces actes qui entravent la construction d’autres mosquées. En France, des comptes bancaires de mosquées sont fermés à tour de rôle et sans aucun préavis par certaines banques de la ville de Lyon. D’après le Conseil des mosquées du Rhône (CMR), c’est une situation qui a débuté il y a maintenant deux ans. Ainsi les mosquées sont simplement informées de la fermeture de leur compte bancaire sans aucune explication.

Face au manque d’information, le CMR se demande si l’ordre de la clôture des comptes de mosquées provient d’une quelconque juridiction ou bien s’il s’agit de dispositions volontairement prises par les banques elles-mêmes. Toutefois, le président du CMR précise que ces fermetures inopinées et inexpliquées se sont multipliées depuis la mise sur pied de Tracfin, le service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale.

Il semblerait d’après le conseil que les comptes sont suspectés à cause des transferts d’argent liquide qui y sont opérés. Pourtant, explique-t-il, la provenance des sommes déposées n’est pas inconnue puisqu’il s’agit des financements qu’apportent les fidèles depuis qu’en 1905, le pouvoir public a cessé de financer les institutions religieuses.

Un appel lancé aux autorités

Selon le CMR, ces fermetures de comptes mettent à mal des chantiers de construction de mosquée dans la ville. Il demande alors aux pouvoirs publics de prendre les mesures indispensables pour empêcher ce genre de situation injustifiée qui viole le droit de chaque citoyen ou association en France de détenir un compte bancaire. À en croire le CMR, les institutions musulmanes sont de plus en plus suspectées et perçues comme des hors-la-loi en France et cela devient inquiétant, déplore-t-il.

Le financement de la construction de mosquée est un sujet très sensible en France. Il y a quelques mois, la décision de financement de la construction de la mosquée de Strasbourg par la mairie de Strasbourg avait soulevé de vives réactions dans le pays. La municipalité avait accepté de financer les travaux du chantier initié par Millî Görüs, une confédération musulmane. Mais le ministre de l’Intérieur a exprimé sa totale désapprobation puisque selon lui, la confédération défendait un « islam politique ». L’affaire a été alors déférée devant le juge juge administratif et la demande de subvention a été rejetée. Plusieurs personnes ont alors pris la maire, Jeanne Barseghian, pour cible pensant que c’était elle qui retardait la délibération. Face aux menaces et aux multiples courriers insultants, Jeanne Barseghian a dû demander une protection policière.