Les escrocs ne manquent jamais de moyens pour captiver dans leurs mailles, des victimes qui, on peut qualifier de trop naïfs à un moment. Elles se sont faites arnaquer deux fois de suites par les mêmes personnes. Selon un communiqué de la police française cette nouvelle stratégie d’escroquerie est actuellement en cours dans le nord du pays, où des imposteurs se font passer pour des policiers. En effet, les faux agents se sont faits passer deux fois de suite pour des policiers chez leurs victimes pour les arnaquer et les réarnaquer.

Au cours de leur premier passage, les imposteurs se présentent comme des agents de la police nationale. Ils discutent avec la victime afin de gagner sa confiance. Alors que l’un discute avec la victime, l’autre profite de son manque d’attention pour dérober tout ce qui se trouve sous ses yeux, que ce soient des objets de valeurs ou de l’argent liquide. Une fois que ce vol classique est opéré et que la victime se soit finalement rendu compte et jurant comme le Corbeau des fables de La Fontaine « qu’on ne l’y prendrait plus », va pourtant se faire encore arnaquer.

Vol à la fausse qualité

De nouveau, les faux agents reviennent et se présentent encore comme de vrais policiers pour une nouvelle mission qu’on pourrait qualifier d’impossible mais qui réussit en fin de compte. Au domicile de la victime, ils lui expliquent qu’elle a fait l’objet d’un « vol à la fausse qualité » et se présentent comme étant en charge de l’enquête. D’après le communiqué de la police, pour prouver leur crédibilité, ils « présentent des planches photographiques de supposés auteurs afin de parfaire l’illusion », et réclament « de l’argent pour payer une expertise ou récupérer des objets saisis ». Et là encore la victime tombe dans leur piège et double ses peines.

Toute visite inattendue est suspecte

La police a donc appelé les citoyens à vraiment faire attention et à exiger de tout agent qui se présente à leur porte, une carte professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention. « Toute visite inattendue est suspecte. Si vous avez un doute, ne laissez pas entrer la personne, même si des cartes professionnelles vous sont présentées. Appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament », a précisé la police qui ne manque pas d’avertir les populations.

Attention au vol à la fausse qualité : des malfaiteurs se font passer pour des professionnels afin de s'introduire chez vous et vous voler.

Leur cible privilégiée ▶️ les personnes âgées



Ensemble, sensibilisons nos aînés pic.twitter.com/DeQu3dguLk — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) November 19, 2021