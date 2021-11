C’est un fait rare qui s’est produit dans la ville canadienne de Longueuil. Une mère d’origine congolaise ainsi que ses deux filles jumelles ont été portées disparues dans la soirée d’hier mercredi 10 novembre 2021. Claudine Runanika Kajabika et ses deux filles Florentine et Florence Kajabika n’ont pas été vues depuis le mardi 09 novembre dernier.

Aucune alerte n’a été donnée

C’est le service de police de l’agglomération de Longueuil qui a donné l’information, tout en faisant part des inquiétudes des voisins des personnes disparues. A ce niveau du dossier, aucune alerte n’a été donnée. Selon le porte-parole de police de Longueuil, Jean-Pierre Voutsinos hier mercredi, il s’agit d’un « dossier qui est évolutif, mais au moment où on se parle, on n’a pas tous les éléments nécessaires au déclenchement d’une alerte AMBER ». Par ailleurs, la mère et ses deux filles qui habitent à Longueuil et utilisent le transport en commun pour se déplacer entre le Québec et le Manitoba.

D’après le porte-parole de la police de Longueuil, les personnes disparues « ont déjà habité au Manitoba. C’est pour ça qu’on dit qu’elles pourraient se trouver entre (les deux localités) ». Notons que la mère Claudine Runanika Kajabika est âgée de 48 ans et ses filles ont chacune 8 ans.