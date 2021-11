Depuis plusieurs décennies, Regain, une entreprise française qui est spécialisée dans la confection de pulls professionnels et d’image de marque fournit des tenues aux hommes en uniformes du pays. En France, cette entreprise s’est bâti une réputation dans le domaine et est reconnu pour la qualité du produit qui est livré à ses clients de marque. Récemment, l’armée de terre du pays a privilégié une entreprise chinoise au détriment de cette entreprise nationale connue depuis de nombreuses années pour la confection des uniformes des soldats.

Une perte pour l’entreprise française qui s’attendait à une commande. Interrogé sur le sujet, le patron de l’entreprise française a expliqué pourquoi la Chine est moins chère que la France. « En France, le coût minute d’une personne qui travaille dans la confection est de l’ordre -à peu près- de 0,50 centime d’euro.(…) Et en Chine, le coût à la minute est de 0,05 centime d’euro. La Chine est donc dix fois moins chère que la France« , aurait affirmé Laurent Brunas, patron de Regain dont les propos ont été rapportés par France Bleu.

Pour lui, « il faut vraiment qu’on arrive à valoriser de plus en plus la qualité« , car lorsque les clients tiennent compte du coût de possession, ils comprennent que leur achat est un investissement sur la durée. La situation qui a créé une polémique puisque à travers cette opération c’est une tradition qui est rompue. Arnaud Montebourg, qu’on ne présente plus a vivement dénoncé le contrat attribué à l’entreprise chinoise au cours d’une visite dans l’entreprise dans le Tarn. Il soutient que l’Etat doit en priorité se tourner vers les sociétés nationales pour montrer l’exemple et donner confiance aux entreprises.