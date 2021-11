A quelques mois de l’élection présidentielle française, les candidats sont en pleine campagne. L’extrême droite se montre quant à elle divisée entre l’ancienne président du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, et le polémiste Éric Zemmour. Ce dernier qui n’a toujours pas confirmé sa candidature pour la prochaine présidentielle, avait une position confortable dans les sondages, puisqu’il devançait souvent Marine Le Pen.

Le polémiste perd un à deux points

D’après des récents sondages, la situation semble se détériorer pour l’auteur de la France n’a pas dit son dernier mot. En effet, selon un sondage réalisé par le cabinet d’études de conseil Elabe pour les médias français L’Express et BFMTV et diffusé hier jeudi 11 novembre 2021, les intentions de vote d’Éric Zemmour ont connu une diminution. Ainsi, selon ces chiffres, le polémiste perd un à deux points. Les intentions de vote en sa faveur sont de 15% dans le cas où le député Eric Ciotti et l’ex-parlementaire européen Philipe Juvin se présentent, 14% en cas de candidature de Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand et 13% si Michel Barnier dépose sa candidature. Il faut dire que ces chiffres sont en baisse comparés aux anciens sondages, dans lesquels la progression d’Éric Zemmour se faisait remarquer.

Dans ce sondage, cette dernière recueillerait au premier tour 18% des intentions de vote en cas de candidature de Philipe Juvin, Michel Barnier ou encore Valérie Pécresse. Ce chiffre baisse d’un point (17%), toujours au premier tour, dans les cas où l’on assisterait aux candidatures d’Éric Ciotti et de Xavier Bertrand.