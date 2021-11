En France, le très populaire rappeur MHD n’est pas encore sorti de l’auberge. Selon la presse française, une juge a signé une ordonnance qui implique son renvoi devant les assises pour meurtre, une nouvelle qui est tombée ce mercredi. MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla âgé de 27 ans est un rappeur talentueux qui a malheureusement été mêlé à une affaire de meurtre en 2018.

Il n’est plus à présenter. MHD est un rappeur reconnu initiateur de l’Afro Trap, il a réussi à réaliser un savant mélange entre la musique africaine et le rap français. Mais en 2018, il fut impliqué dans une rixe aux conséquences désastreuses avec la mort d’un jeune homme de 23 ans. Les faits ont eu lieu dans le Xè arrondissement de la ville de Paris. La juge d’instruction en charge de l’affaire a signé une ordonnance de mise en accusation de MHD et de 8 autres personnes.

Un gros risque pour sa carrière

Pour rappel, sur la vidéo de la rixe, on pouvait apercevoir un homme ayant des traits de ressemblance avec l’artiste. Le jeune homme décédé des suites de ses blessures a été renversé par la mercedes de MHD. Mais ce dernier nie son implication et affirme avoir prêté sa voiture à des amis le soir de la rixe. Il a récemment lancé un nouvel album qui a été accueilli avec ferveur par ses fans. Avec cette affaire, il risque 30 ans de prison. Une peine qui fait planer une sérieuse menace sur sa carrière prometteuse.

Les autorités judiciaires reconnaissent cependant que le « profil génétique de Mohamed Sylla n’a pas été retrouvé sur la scène de crime » et que son véhicule « était utilisé par plusieurs personnes de son entourage ». Toutefois plusieurs témoignages confirmeraient sa présence sur place et certains éléments de son témoignages seraient problématiques, ce qui justifie pour la juge son renvoi aux assises. Néanmoins Me Antoine Vey, avocat de l’artiste reste confiant : « C’est un dossier qui repose sur de très faibles charges qui pourront être balayées lors du procès »