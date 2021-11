C’est une histoire peu commune qui a été rapportée par la presse locale en Ariège en France. Un ours a violemment attaqué un chasseur qui traquait un sanglier. Ce dernier surpris par l’attaque n’a pas pu échapper à la fureur de l’animal. Il a été grièvement blessé mais a finalement pu tuer l’animal.

Les services secours ont très vite rejoint la scène de l’incident. L’homme a pu être transféré dans un hôpital, mais avait de graves blessures à la jambe. Vu son état, il a finalement été transporté vers un Centre plus adapté, le CHU de Toulouse. Un incident qui tombe mal pendant que les autorités cherchent à convaincre les populations concernant la protection des ours de la région.

L’incident a été plus tard confirmé par les autorités de la préfecture d’Ariège : « Ce jour, aux alentours de 15h30, le peloton de gendarmerie de haute montagne est intervenu pour porter secours à un homme de 70 ans gravement blessé à la jambe. La victime a été immédiatement transporté au CHIVA dans un état jugé préoccupant. L’homme est un chasseur qui effectuait une battue aux sangliers. Il aurait rencontré un ours femelle accompagnée de ses deux oursons. Les gendarmes ont repéré une carcasse d’ours en contrebas du lieu où a été trouvée la victime, ce qui pourrait accréditer la thèse d’un accident lié à la rencontre entre l’homme et l’animal. Une enquête judiciaire a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident » peut-on lire dans un communiqué officiel.