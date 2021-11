Dans un long entretien accordé au média ibérique Sport, dans lequel il évoque notamment ses ambitions, l’ancien attaquant du FC Barcelone, qui n’a toujours pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue 1 français, avec le Paris Saint-Germain dont il est devenu l’attaquant depuis quelque mois, s’est également prononcé sur la capitale Paris. Royalement accueillie dans la capitale française par ses supporters en août dernier, le joueur argentin, Lionel Messi trouve tout de même, une situation infernale dans la ville de la tour Eiffel : la circulation.

Pour le sextuple Ballon d’Or, la circulation est très difficile à Paris et insupportable. Cependant le joueur et sa famille ont fini par faire avec en y prenant du plaisir. « Les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain, a-t-il déclaré. On a passé un mois et demi à l’hôtel et ce n’est pas simple pour les enfants, qui avaient déjà commencé l’école en Espagne. En plus, nous logions dans le centre et, à Paris, la circulation est infernale, insupportable. Il nous fallait une heure pour l’école et une heure pour l’entraînement. Les enfants ont fini par ne plus supporter l’hôtel. C’était difficile. En même temps, nous avons essayé de profiter au mieux de la ville, cela a fait du bien à tout le monde, » a confié Messi.

Ambiance entre le trio

Lors de son entretien, Messi a également abordé la bonne ambiance qui règne entre lui et ses deux coéquipiers attaquant Neymar et Mbappé. « La vérité est que la mariée est belle non ? Et que ma relation de longue date avec « Ney » a facilité les choses. Avec Kylian au début c’était bizarre car on ne savait pas s’il restait ou partait. Il est là et heureusement. Nous apprenons à nous connaître davantage, sur et en dehors du terrain. Nous nous entendons bien », a-t-il assuré.