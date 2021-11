En chute dans les sondages pour la présidentielle dont il n’a pas encore annoncé sa candidature, Éric Zemmour emporte également avec lui certains de ses soutiens poids lourd. Alors qu’il lui avait annoncé, il y a un peu plus d’un mois, son soutien en raison de sa stratégie proche de la sienne, Jean-Marie Le Pen vient de changer son fusil d’épaule vis-à-vis du polémiste, qui pour lui « n’est pas à la hauteur de l’événement », comme il l’avait supposé.

Dans les colonnes du journal Le Monde, le 2 octobre, le cofondateur du Front national, annonçait qu’il soutiendrait à la présidentielle « le mieux placé » entre sa fille Marine Le Pen, actuelle président du RN, et le polémiste Éric Zemmour. Alors qu’il avait nettement montré sa préférence à Zemmour en raison de ses idéaux proches des siens, au détriment de Marine qui a commencé par s’en éloigner, le patriarche pense désormais que le polémiste a déjà atteint son apogée.

« J’avais prévu qu’Éric, que j’aime bien, allait connaître un plafond », rappelle Jean-Marie Le Pen ce mardi 17 novembre dans les colonnes du Télégramme tout en notant que « les médias lui ont donné un formidable écho ». Pour le Menhir, Éric Zemmour était allé trop vite en besogne et cela a eu raison de lui. « La politique est un métier dont l’apprentissage est difficile. Comme journaliste, il pouvait choisir ses cibles. Il était celui sur lequel on ne tire pas. Là, il va prendre des coups et il n’y est sans doute pas préparé. Il n’est pas à la hauteur de l’événement », à expliqué Le Pen père.

Ce dernier pense que sa fille qu’il avait ‘’sous-estimée’’ a de l’expérience et peut tenir tête aux adversités. « Marine, elle, a quand même un certain métier. Elle a subi de cruels échecs et elle est capable de mieux les affronter », a-t-il assuré. « Des déclarations courageuses lui ont valu cette étonnante ascension, mais il a brûlé ses cartes sans s’en rendre compte. Si Marine arrive en tête au premier tour, elle bénéficiera des voix de ses adversaires de droite. Zemmour aura lancé l’alerte », a déclaré Jean-Marie Le Pen.