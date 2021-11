Le Bénin aborde dès le jeudi 11 novembre prochain, la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les poulains de Michel Dussuyer sont actuellement coleader de leur groupe avec la Tanzanie (7 points chacun). Les écureuils doivent battre Madagascar ici à Cotonou et faire un bon résultat du côté de la RDC trois jours plus tard, pour espérer se qualifier au dernier tour des éliminatoires du Mondial . Le coach français aura à compter sur des joueurs comme Jordan Adéoti qui depuis le début de cette campagne, n’a ménagé aucun effort sur le terrain.

On se souvient de son match contre la RDC ici à Cotonou, et son sens du sacrifice sur le but égalisateur. En effet, ce but, lui avait coûté une blessure à la tête. C’est avec un pansement blanc qu’il a fini la rencontre. Depuis le 03 juin 2012 où il a disputé son premier match en sélection contre le Mali, le milieu défensif du Stade Lavallois a été régulier avec les jaunes sauf s’il est blessé.

«Tant que le sélectionneur me fera confiance »

Aujourd’hui âgé de 32 ans, le joueur, est plus vers la fin de carrière mais l’infatigable écureuil restera toujours disponible pour son pays, tant que le coach lui fera appel. «Tant que le sélectionneur me fera confiance, je continuerai à défendre le maillot des écureuils du Bénin » a-t-il déclaré à Ouest France. Son programme chargé avec la sélection et le club, ne lui pose aucun problème. Il en est satisfait.

En effet, le joueur, depuis bientôt 3 mois, quitte souvent le Stade Lavallois pour jouer avec la sélection. Tout le mal qu’on lui souhaite, c’est qu’il puisse aider le Bénin à se qualifier pour le dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde. Ce ne sera pas une promenade de santé mais impossible n’est pas béninois.