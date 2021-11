Ils sont venus de plusieurs pays du continent pour prendre part au Concours d’agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion qui s’organise à Cotonou au Bénin. Au nombre de 198, ces candidats cherchent le grade de « Maître de conférences agrégé du CAMES ». Actuellement ils sont des « maîtres-assistants » du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Ce concours qui s’organise à Cotonou depuis ce jeudi 04 novembre, est à sa 20è édition.

Le devoir d’éduquer, de former les esprits

Les candidats déclarés admis auront donc vu leurs compétences être accréditées dans leur discipline par un jury international de 38 membres. Abdoulaye Bio Tchané, le ministre d’Etat chargé du plan qui était au lancement des épreuves hier jeudi a laissé entendre que cette 20e session du concours d’agrégation permettra la «sélection de ceux qui auront le devoir d’éduquer et de former les esprits de nos enfants, de la jeune génération dans les domaines des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ».

Pour avoir des « esprits fins, structurés, imaginatifs et inventifs »

Les jurys « dont les membres ont été choisis avec grand soin par les instances du CAMES », ont donc une immense responsabilité, estime Abdoulaye Bio Tchané. Il a par ailleurs évoqué la nécessité d’avoir un système universitaire performant avec « des esprits fins, structurés, imaginatifs, inventifs et au service de leur métier », à cause des défis économiques, sociaux et culturels du monde actuel interconnecté et concurrentiel.