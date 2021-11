Le 22 novembre dernier, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA) a publié son rapport annuel sur l’état de la démocratie dans le monde. Le document a classé le Bénin et plusieurs autres nations africaines dans la catégorie des pays à « régime hybride ». Il notifiait en même temps que ces régimes hybrides et autoritaires sont tous deux classés comme non démocratiques.

Léonce Houngbadji qui a récemment sorti un nouveau livre intitulé « De Cotonou à Paris, carnets d’un exilé politique en France », dit être totalement en phase avec ce rapport. « Ce n’est pas surprenant, ce que les institutions internationales disent c’est ce que nous disons depuis 5 ans » a-t-il déclaré au micro de la radio allemande Deutsche Welle. Selon lui, il n’y a plus de démocratie ni d’Etat de droit au Bénin. Le pays est «un Etat où c’est un seul homme qui est à la tête du pays et qui le gère comme une entreprise privée, et donc il fait du pays ce qu’il veut » a poursuivi l’opposant béninois.

En somme, ce que dit le rapport sur le Bénin est justifié d’après lui. « Nous sommes tout à fait en phase avec ce rapport qui vient de sortir et qui vient d’épingler le Bénin » a-t-il ajouté. L’homme va par ailleurs rappeler que le département d’Etat américain avait déjà dénoncé des atteintes graves au droit de l’homme dans le pays. Donc, selon lui, « ce n’est pas un fait nouveau ».