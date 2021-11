Le Parti Mouvement Populaire de Libération (MPL) n’est pas favorable à la loi sur l’avortement. Son président Expérience Tébé demande au « gouvernement de surseoir à la promulgation de cette loi » et de créer une discussion entre les différentes couches (les Ong, les religieux) pour recueillir leurs contributions afin d’apporter des solutions au diagnostic qui a amené à prendre cette loi qui de son point de vue, est aux « antipodes des valeurs socio-culturelles de notre pays d’hier à aujourd’hui ». Le patron du MPL s’exprimait sur la Web tv Reporter Bénin Monde.

Il prévient contre un « cataclysme dans la société »

Les arguments apportés par les membres du gouvernement pour justifier la loi sur l’avortement lors de leur dernière sortie médiatique, ne trouvent pas grâce à ses yeux. Surtout ceux montant en épingle, les détresses morale, matérielle et éducationnelle de ces femmes qui recourent à l’avortement. Expérience Tébé pense plutôt qu’il s’agit d’un boulevard pour les jeunes parce que la plupart sont au chômage et n’ont pas les moyens de s’occuper d’une grossesse.

Elles pourront affirmer sans être contredites qu’elles sont en situation de détresse matérielle, morale et éducationnelle. C’est « un bon prétexte » trouve le leader du MPL. Tout ceci contribuera à « cataclysme dans la société » prévient l’opposant. « Si ces enfants savent que à tout moment, à cause de leurs situations sociale et matérielle, elles peuvent tomber enceinte et avorter, ça va créer un désordre » assure le leader du MPL.