Eugène Azatassou était hier sur l’émission » Dimanche Politique » de la chaîne de télévision privée E-télé. Il a notamment opiné sur le retour des 26 trésors royaux d’Abomey. Le « Démocrate » pense que ces œuvres culturelles, prouvent que le Bénin a toujours eu une histoire, même si le colon a tout mis en place pour nous faire croire le contraire.

« Il nous a été inculqués que nous étions hors de l’histoire »

« C’est évident que avec la colonisation, nous avons été acculturés. Pour bien nous dominer, il nous a été inculqués que nous n’avions pas d’histoire, que nous étions hors de l’histoire, or manifestement, ceux qui disaient ça n’y croyaient pas » a laissé entendre Eugène Azatassou, persuadé que le colon connaissait la valeur de ces œuvres, parce que pour avoir décidé de les piller et ensuite de les exposer dans leur musée, il « faut qu’ils aient trouvé que ce soit de qualité, mais pour eux, l’objectif, c’était de nous assujettir, de ne pas nous laisser prendre appui sur notre culture pour pouvoir nous réveiller, et éventuellement les combattre ».

C’est maintenant clair que nous avons une très belle histoire dont le colonisateur a voulu s’inspirer, a poursuivi l’opposant au régime de Patrice Talon. Les œuvres culturelles s’acclimatent actuellement au Palais de la Marina. Elles seront exposées au même lieu dès le mois de janvier 2022.