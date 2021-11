Les autorités marocaines ont annoncé ce jeudi 18 novembre certaines découvertes très peu ordinaires. Il s’agit des parures qui sont vielles de plusieurs milliers d’années qui ont été découvertes au Sud-Ouest du pays et plus précisément dans la grotte de Bizmoune, non loin de la station balnéaire d’Essaouira. Les parures sont constituées de plusieurs colliers et bracelets formés de petits coquillages percés et colorés à l’ocre rouge.

142. 000 à 150 000 ans

A en croire les déclarations qui ont été faites par les autorités marocaines sur cette situation, ce seraient les plus anciens objets de parure au monde. Leur âge serait compris entre 142.000 à 150.000 ans. Les recherches ont été effectuées par plusieurs équipes venues de divers horizons. Il s’agit par exemple de l’INSAP de Rabat, de l’Université d’Arizona (Tucson, États-Unis) et du Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique (CNRS et Université Aix-Marseille).

« Découverte majeure pour le Maroc »

Pour le ministre marocain de la Culture, Mohamed Mehdi Bensaid, c’est une «découverte majeure pour le Maroc et pour l’humanité». L’autorité ministérielle faisait également remarquer pour sa part que la découverte renseignait sur «les premières civilisations qui nous ont laissé l’héritage découvert aujourd’hui». De leur côté, les scientifiques ont indiqué que les colliers et bracelets étaient formés à partir de plusieurs dizaines de coquilles. L’autre rôle que jouaient ces coquilles était dans le domaine de la communication toujours selon l’étude.