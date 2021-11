Washington a déclaré samedi avoir ordonné le départ de leurs employés non essentiels d’Éthiopie, alors que les rebelles poursuivent leur avancée vers la capitale Addis-Abeba. « Le département d’État a ordonné le départ d’Éthiopie d’employés non essentiels du gouvernement américain et des membres de leur famille », a déclaré le département d’État dans un nouvel avis aux voyageurs. D’après le département d’Etat, la décision a été prise « en raison du conflit armé, de troubles civils et de possibles pénuries ».

Plusieurs fois, les États-Unis et d’autres pays ont appelé à un cessez-le-feu en Éthiopie au milieu des combats entre les forces tigréennes et les troupes gouvernementales. L’ambassade américaine a autorisé son personnel dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba à partir au milieu de violents combats. L’administration Biden a ajouté qu’elle était « gravement préoccupée » par la situation. « Le conflit en Éthiopie doit prendre fin », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en appelant également à un cessez-le-feu.

Plusieurs groupes rebelles ont formé une alliance

L’Union européenne (UE) de même que des pays africains ont appelé les deux parties à venir à la table des négociations. Le conflit qui dure depuis un an a tué des milliers de personnes et forcé plus de deux millions de personnes à quitter leur foyer. Les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) combattent depuis un an les forces gouvernementales du Premier ministre Abiy Ahmed dans l’intention de renverser le gouvernement. Ces derniers jours, plusieurs groupes rebelles ont formé une alliance alors qu’ils se dirigeaient vers Addis-Abeba, la capitale animée de l’Éthiopie et le siège de l’Union africaine.

« Nous avons plus d’alliés »

Les Nations unies ont déclaré que jusqu’à 7 millions de personnes dans les régions éthiopiennes du Tigré, d’Amhara et d’Afar ont besoin d’aide. Samedi matin, le Premier ministre Abidy Ahmed a déclaré que les Éthiopiens doivent être prêts à « des sacrifices » afin de « sauver » le pays de la main des rebelles. « Il y a des sacrifices à faire, mais ces sacrifices sauveront l’Éthiopie », a-t-il écrit sur Twitter, en assurant : « Nous avons plus d’alliés que ceux qui se sont tournés contre nous ».

Pendant un an, les responsables américains ont utilisé presque tous les instruments dans leur boite à outils diplomatiques, à savoir : interdictions de visa, restrictions commerciales, menaces de sanctions économiques et visite après visite des meilleurs émissaires, pour persuader, pousser et faire pression sur le gouvernement éthiopien et les forces rebelles pour qu’ils mettent fin à une guerre civile. Cependant, rien n’a fonctionné et les choses empirent.