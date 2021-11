Les Etats-Unis sont décidés à en découdre avec les hackers du groupe de cybercriminels DarkSide, qui se trouve en Russie. Ce sont en effet ces derniers qui sont derrière l’attaque de grande ampleur du vaste réseau d’oléoducs de produits raffinés aux Etats-Unis, Colonial Pipeline. Le groupe avait paralysé ce système en utilisant utilisé un rançongiciel.

5 millions ont aussi été offerts

Pour toute information permettant de retrouver les dirigeants de DarkSide, la diplomatie américaine a offert une prime de 10 millions de dollars. L’annonce a été faite hier jeudi 04 novembre 2021. Dans un communiqué, elle a fait savoir qu’« en offrant cette récompense, les Etats-Unis montrent leur engagement à empêcher les victimes des rançongiciels partout dans le monde d’être exploitées par les cyber-criminels ». Par ailleurs, le Etats-Unis ont aussi offert cinq millions de dollars pour toute information conduisant à l’inculpation ou à l’arrestation dans n’importe quel pays de toute personne tentant de collaborer avec DarkSide dans une attaque. Notons que des experts mettent en doute l’efficacité de cette récompense.

Selon John Bambenek de l’entreprise informatique Netenrich, « en l’absence d’un chasseur de primes disposé à se rendre dans la juridiction, à mettre son corps inconscient dans un sac et à le déposer à l’ambassade américaine la plus proche, je doute que cela ait beaucoup d’impact ». Pour rappel, un rançongiciel utilise les failles de sécurité informatique d’une personne ou d’une entreprise pour chiffrer et verrouiller tout le système. Pour le déverrouiller, les hackers exigent une rançon.