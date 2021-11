La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) n’approuve pas la décision prise par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 20 octobre dernier. Dans une déclaration en date du 28 octobre 2021, le Secrétaire général de la Cosi-Bénin Noël Chadaré dénonce une violation flagrante des dispositions législatives et réglementaires du Bénin. En effet, l’exécutif a décidé de conditionner l’accès aux services publics à la présentation d’un résultat négatif au test PCR datant de moins de 48 heures ou d’une preuve de vaccination, par les travailleurs et les populations.

Pour justifier le caractère illégal de cette décision Noël Chadaré a évoqué l’article 15 de la loi fondamentale, l’article 6 de la loi portant protection de la santé des personnes au Bénin et l’article 7 qui stipule que tout patient a le droit d’accepter ou de refuser un acte médical ou l’application d’un acte médical. La Cosi-Bénin a dû rompre le silence à ce sujet parce que plusieurs ministères et mairies, de même que des structures privées ont commencé par appliquer cette décision gouvernementale.

Ils sont menacés de licenciement

La Cosi-Bénin dit avoir remarqué que des milliers de travailleurs des centres de santé, préfectures, ministères, hôpitaux, mairies et autres structures publiques n’ont pas accès à leurs lieux de travail, parce que n’ayant pas présenté les documents demandés. Pire, ils sont recensés et menacés de licenciement, de suspension de salaire ou de privation d’autres avantages par les patrons de structures centrales et déconcentrées de l’Etat. On leur refuse même des documents administratifs s’ils n’ajoutent pas la preuve de vaccination contre la Covid-19 à leurs demandes.

Violation du droit de travail

La Cosi-Bénin soutient qu’il s’agit d’une violation du droit de travail au plan national, et même au plan international. Elle n’a pas passé sous silence le refoulement des citoyens non vaccinés quand ils se présentent aux portes des services publics et privées. Noël Chadaré a fermement condamné ces agissements et a demandé au gouvernement d’arrêter ces intimidations et acharnements contre le peuple béninois et les travailleurs et enfin de punir les auteurs. Elle souhaite par ailleurs que l’exécutif privilégie le dialogue et poursuive la sensibilisation des travailleurs tout en rendant gratuits les tests de dépistage au Covid-19, entre autres.