Alors que la Russie dénonce chaque jour des actions provocatrices des occidentaux en mer Noire et à la frontière avec l’Ukraine, le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, à l’occasion d’une conférence de presse à Bruxelles a mis Moscou en garde contre toute nouvelle « action agressive » à la frontière avec l’Ukraine. Selon Stoltenberg des mouvements « importants et inhabituels » de troupes russes, ont été observés ces dernières semaines à la frontière ukrainienne.

« Ce que nous voyons actuellement le long de la frontière n’est pas un renforcement purement militaire, car la Russie a déjà amené une armada militaire à nos frontières au printemps et ne l’a jamais vraiment retirée depuis », a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères. « Ce que nous voyons maintenant, c’est une situation qui se détériore et dans laquelle la Russie démontre qu’elle peut rapidement activer les troupes et les équipements déjà amassés et que toutes les options, y compris les options militaires, sont sur la table des dirigeants russes », a ajouté le ministre.

Double langage ukrainien?

Par ailleurs, Jens Stoltenberg a indiqué que l’Otan « surveille de très près » la situation. Dans le même temps, Kiev a encore déclaré n’avoir enregistré aucun rassemblement ou mouvement de troupes russes près de la frontière entre les deux États, a indiqué lundi, le porte-parole du Service national des frontières de l’Ukraine, Andrei Demchenko. « Nous n’enregistrons aucun mouvement de matériel ou de troupes du pays voisin juste à la frontière. Si des actions ont lieu, elles peuvent se dérouler à des dizaines ou des centaines de kilomètres de la frontière de l’État », a déclaré le porte-parole sur la chaîne de télévision Ukraine 24 et rapporté par l’agence de presse russe Tass.

Une situation de plus en plus dangereuse

En outre, d’après le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov, la situation en Ukraine et dans la région de la mer Noire devient de plus en plus dangereuse alors que selon lui, les États-Unis ne veulent pas entendre la position russe sur ces questions. « Nous [la Russie] n’avons même pas l’impression approximative que [les États-Unis] veulent même nous écouter et nous entendre, par exemple, sur l’Ukraine et tout ce qui se passe actuellement dans la région de la mer Noire », a déclaré le vice-ministre à Tass.

« Une énergie négative s’y accumule, les risques augmentent, y compris d’éventuels affrontements, avec possibilité d’escalade », a ajouté le diplomate. Pour ce dernier, la politique des pays occidentaux, responsables des actions de Kiev, devient encore plus imprudente et provocatrice. Récemment le vice-ministre avait déclaré que « les Etats-Unis jouent avec le feu par leurs manœuvres en mer Noire ».