Les manœuvres américaines en mer Noire ne sont toujours pas du goût de la Russie. Après, l’envoie d’un croiseur et une frégate pour une mission de surveillance, le vice-ministre des Affaires étrangères russes, Sergueï Ryabkov a profité d’une conférence de presse pour se prononcer à nouveau sur la situation. L’officiel russe fait notamment remarquer que ces actes en provenance des Etats-Unis interviennent comme une provocation.

La Russie préoccupée

Pour lui, l’administration Biden ainsi que ses alliés de l’Otan se livrent à des actes de provocation dans cette région. « Nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passe dans la région de la mer Noire, cette série continue de provocations de la part des États-Unis, des alliés de l’OTAN et de certains agents de ces pays dans la région », a déclaré ce responsable de la diplomatie russe tout en martelant que « les Etats-Unis jouent avec le feu par leurs manœuvres en mer Noire ».

Deux navires russes en mission

Rappelons qu’après l’arrivée de trois navires militaires américains dans la mer Noire, le ministre russe de la Défense a annoncé avoir chargé un croiseur lance-missiles et une frégate dotée de missiles de croisière de les surveiller. « Les navires russes en mission dans la partie sud-est de la mer Noire depuis le 30 octobre, le croiseur lance-missiles Moskva et la frégate Amiral Essen, surveillent les actions des forces navales américaines en mer Noire qui mènent des exercices internationaux non prévus par le calendrier », avait annoncé la Défense russe ce mercredi 10 novembre.