Un changement aura lieu en ce qui concerne le retour des américains sur la lune dans le programme spatial de retour sur la lune de la NASA baptisé Artemis. Selon les conclusions d’un audit public indépendant du bureau de l’inspecteur général, hier lundi 15 novembre 2021, celui-ci qui avait été repoussé de 2024 à 2025 aura lieu en 2026.

Les nouveaux types de combinaison spatiale ne seront pas prêts

Le rapport a fait comprendre que le programme Artemis a des « difficultés techniques et des retards accrus par la pandémie de Covid-19 et des événements météo ». Cela est en effet dû à la durée de développement requise qui permettra d’achever deux éléments nécessaires. En premier lieu le système d’alunissage dont le développement a été confié à la société privée SpaceX accusera « probablement » du retard. D’un autre côté, le rapport indique que les nouveaux types de combinaison spatiale ne seront pas prêts « avant mai 2025 au plus tôt ». C’est à cause de tous ces éléments que le rapport indique que la date pour poser les humains sur la lune « va probablement glisser à 2026 au plus tôt ».

Notons que l’alunisseur de SpaceX permettra aux astronautes de monter dans la capsule de la NASA et les amènera sur le sol lunaire. Pour rappel, Artemis 1 ira au niveau de la lune sans avoir d’astronautes à bord. Artemis 2 quant à lui, se fera avec les astronautes, mais n’atterrira pas. Enfin, au cours de la mission Artemis 3, il y aura atterrissage avec les astronautes.