Après avoir abandonné la base de Kidal, la force antidjihadiste Barkhane a cédé une nouvelle base à l’armée malienne, celle Tessalit, dans le nord du Mali. Ce transfert entre dans le cadre de la restructuration des opérations de la force antidjihadiste au Sahel, selon un communiqué de l’état-major français ce mardi 16 novembre. « Après celle de Kidal, l’emprise occupée par la force Barkhane à Tessalit a été transférée le 13 novembre aux Forces armées maliennes (FAMa). Les derniers soldats français ont quitté le site le 15 novembre », déclare le communiqué de l’état-major.

« Ce transfert a été progressif, maîtrisé et étroitement coordonné avec les FAMa et avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), dont un contingent de plusieurs centaines de militaires est déployé en permanence à Tessalit », a précisé l’état-major. Ce nouveau transfère intervient au milieu d’une crise diplomatique entre Paris et Bamako, après plusieurs accusations du gouvernement malien à l’encontre de le France.

La France a formé et entraîné une organisation terroriste

Après avoir déclaré à la tribune de l’Onu que la France l’a abandonné « en plein vol », le Premier ministre de transition malien, Choguel Kokalla Maïga avait également accusé la France d’avoir créé une enclave terroriste à Kidal (nord) et d’y avoir entraîné des terroristes. « La France a créé une enclave au Mali, elle a formé et entraîné une organisation terroriste à Kidal », a déclaré Choguel Maïga lors d’une interview accordée à l’agence russe RIA Novosti. Toutefois, en dépit des accusations, l’armée française a affirmé entretenir de bonnes relations avec les forces maliennes et a salué les « très bonnes conditions de dialogue avec les forces partenaires ».