Le Mali semble davantage tourner la page de sa coopération militaire avec la France. A contrario, elle compte approfondir ses relations avec la Russie dans ce secteur. En effet, les ministres des Affaires étrangères des deux pays Abdoulaye Diop (Mali) et Serguei Lavrov (Russie) se sont entretenus sur la question ce jeudi 11 novembre 2021 à Moscou.

Moscou formera aussi les officiers maliens

Du côté de la Russie, le chef de la diplomatie a indiqué que le Kremlin allait continuer à livrer « des équipements, des munitions, des armements » au pouvoir malien, mais aussi à former les officiers pour que le pays puisse être à même de faire face à la menace terroriste. Abdoulaye Diop a de son côté souligné l’importance de l’aide russe au Mali. « Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous » a-t-il déclaré tout en ajoutant que : « Nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu’il puisse nous aider à en sortir ». En outre, les deux ministres des Affaires étrangères ont saisi l’occasion pour démentir tout contrat entre le Mali et des sociétés privées russes.

Pour rappel, les relations diplomatiques entre la France et le Mali, se sont détériorées ces derniers mois. Suite à un nouveau coup d’Etat, Paris avait décidé de réorganiser son dispositif militaire au Sahel. Cela implique également une diminution des troupes françaises qui doivent passer de 5000 à 2500-3000 dans deux ans. Une situation qui a visiblement poussé le Mali à se tourner vers la Russie.