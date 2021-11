Avant de rentrer dans la famille royale et de devenir la duchesse de Sussex, Meghan Markle était déjà assez connu du public. celle qui est aujourd’hui la femme du Prince Harry et la mère de ses deux enfants étaient une actrice connue sur les écrans de télé grâce à son rôle dans la série Suits : Avocats sur mesure. Mais en Mai 2018, la vie de l’actrice change totalement avec son entrée dans la famille royale britannique. Elle est contrainte de se mettre en retrait par rapport à son ancienne vie et de respecter le protocole royale.

Pas une semaine ne passait sans que l’actrice ne fasse la Une des médias people qui produisaient des titres ronflants sur la vie de la nouvelle duchesse. Meghan Markle a d’ailleurs intenté des affaires en justice contre des tabloïds par rapport à leurs publications. En Février dernier, un tabloïd a été condamné pour atteinte à la vie privée. Le tabloïd Mail on Sunday a décidé d’interjeter appel. Et cette semaine des révélations explosives ont été faites par un ex-proche du duc et de la duchesse de Sussex. En effet, Jason Knauf, l’ex-chargé de communication de Meghan et Harry aurait déclaré avoir transmis des informations personnelles à ceux qui ont rédigé Finding Freedom, la biographie non-officielle du couple Harry – Meghan.

Je présente mes excuses à la cour

Comme si cela ne suffisait pas le contenu des échanges avec cet ex-proche du couple ont été publiés par The Mirror. A travers une déposition écrite, Meghan a avoué être au courant de l’échange entre son ex-collaborateur et les auteurs de la biographie alors qu’elle avait nié au départ. « Je reconnais que M. Knauf a fourni des informations aux auteurs et qu’il l’a fait en ma connaissance« , confie Meghan soulignant ne pas maitriser « l’étendue des informations qu’il avait partagées« Elle a profité pour s’excuser d’avoir oublié cet épisode. « Je présente mes excuses à la cour pour ne pas m’être souvenue de ces échanges à l’époque« , aurait plaidé Meghan Markle