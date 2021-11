Parmi les réseaux sociaux, Facebook s’est imposé ces dernières années. Au fil du temps, la société Facebook a absorbé d’autres plateformes digitales et même d’autres réseaux sociaux pour étendre son influence dans le domaine du numérique. Mais cette extension n’a pas empêché le développement de la maison mère. Selon des statistiques, le réseau social Facebook compte plus de deux milliards et demi d’utilisateurs actifs sur la plateforme. Un nombre assez colossal qui démontre la puissance du réseau social.

Face à l’accroissement du nombre de ses utilisateurs, le réseau social évolue et propose de nouveaux services à ses utilisateurs. Il y a quelques jours Facebook a annoncé qu’il préparait une révolution avec un monde parallèle. Une annonce qui cachait une autre. Puisque quelques jours plus tard, le patron de la société Facebook a annoncé un changement de nom de l’entreprise. Pour justifier cette décision, Mark Zuckerberg a affirmé que la société ne pouvait plus continuer de porter le nom du réseau social vu qu’elle comptait désormais plusieurs autres services.

« Meta ». C’est le nouveau nom de l’entreprise propriétaire du réseau social Facebook. Ce nouveau nom pourrait attirer des ennuis judiciaires au patron de l’ex-entreprise appelée Facebook. Selon nos informations, une société qui commercialise du matériel informatique appelé Méta PC aurait déposé à l’Office des Brevets et des Marques la marque « Meta » il y a quelques mois. Selon nos recoupements d’informations, la société Méta PC n’aurait pas encore reçu l’approbation de l’office avant que Facebook ne le fasse il y a quelques jours. Pas encore un véritable problème pour Facebook mais comme une autre société l’avait devancé, il pourrait perdre des plumes dans le cas où une bataille judiciaire est lancée. A en croire TMZ, Meta a affirmé être prêt à laisser la marque à Facebook si celle-ci lui verse 20 millions de dollars.