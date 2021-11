L’ancien international français Zinédine Zidane fait partie des plus grands joueurs de l’équipe de France. Avec les bleus, il avait remporté la coupe du monde 1998. Même si l’homme âgé de 49 ans est désormais à la retraite, il a continué ces dernières années à suivre sa passion pour le football, en tant qu’entraineur du Real Madrid. Un poste qu’il a laissé depuis mai 2021.

Il a rappelé son amour pour la ville qui l’a vu naître

En dépit de son parcours dans le milieu du football en France comme à l’international, Zidane est toujours fier d’être Marseillais. Dans une interview accordée au média français La Provence, il a rappelé son amour pour la ville qui l’a vu naître. « Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie » a-t-il déclaré. Cependant, l’ancien bleu a fait part de son regret de n’avoir pas pu jouer pour l’Olympique de Marseille.

« Quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais « un jour pourquoi pas ». Mais ça ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Ça aurait été quelque chose de fort » a-t-il ajouté.