Le département américain de la Défense, le Pentagone, a annoncé mardi la création d’un groupe de travail qui collectera et étudiera les rapports et les observations d’Ovnis. Cette décision intervient peu de temps après que plusieurs législateurs américains aient souligné l’urgence d’un bureau qui superviserait de telles enquêtes. L’agence nouvellement annoncée s’appelle Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG), qui sera supervisée par le Airborne Object Identification and Management Executive Council (AOIMEXEC).

« L’AOIMSG synchronisera les efforts du ministère et de l’ensemble du gouvernement américain pour détecter, identifier et attribuer des objets d’intérêt dans l’espace aérien à usage spécial (SUA), et pour évaluer et atténuer toute menace associée à la sécurité des vols et à la sécurité nationale », a déclaré le Pentagone dans un communiqué de presse. L’AOIMSG succédera au groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés de l’US Navy, qui a été réuni au sein du ministère de la Défense en 2020 pour poursuivre l’étude des observations d’ovnis.

Des résultats largement peu concluant

La nouvelle agence pourrait faire face à de grandes attentes de la part des passionnés d’OVNI, qui étaient frustrés par le rapport de juin 2021 du groupe de travail précédent, auto-décrit comme « largement peu concluant ». Dans le communiqué de presse annonçant le groupe de travail, le Pentagone a déclaré qu’il partagerait plus tard des détails supplémentaires sur le directeur de l’AOIMSG, la structure organisationnelle, les autorités et les ressources.

Les objets étaient réels

Les responsables de l’ancien groupe de travail avaient enquêté sur 144 rapports d’objets volants non identifiés, dont la plupart avaient été signalés au cours des deux dernières années. Selon leur rapport, ils n’ont pu identifier qu’un de ces objets, un « grand ballon qui se dégonfle ». Quant aux nombreux autres objets volants mystérieux, les responsables ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve suggérant qu’ils venaient de l’espace et que presque tous les incidents sur lesquels ils ont enquêté restent inexpliqués. Bien qu’ils ne sachent toujours pas ce qu’étaient réellement les objets ou d’où ils venaient, ils savent une chose avec certitude : les objets étaient réels.

US ⁦@DeptofDefense⁩ establishes unpronounceable acronym to investigate UAPs. AOIMSG will synchronise detection, identification of ‘objects of interests in Special Use Airspace (SUA)’, and assess threats to safety of flight and national security. https://t.co/uIBRh4LbIq — Ross Coulthart (@rosscoulthart) November 24, 2021