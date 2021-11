« L’échec permet de se corriger, de se remettre en cause. On va devoir travailler ». Ces propos de Jodel Dossou semblent montrer qu’il n’impute pas totalement la défaite du Bénin à l’arbitrage même s’il n’a pas porté de gants pour fustiger le sifflet gabonais de la rencontre. « Il faut que les arbitres cessent de faire leur désordre. Il n’y a pas penalty dans ce match. Pour un match aussi décisif comme celui-ci, et que les arbitres se mettent à faire des choses comme ça franchement, c’est une honte pour l’Afrique » a condamné l’ailier de Clermont Foot selon les propos rapportés par Matin Libre.

Il invite la FIFA et la CAF à prendre leurs responsabilités

« En Europe, on ne verra jamais un arbitre qui va siffler une faute imaginaire de la sorte » a poursuivi le joueur de la Ligue 1. Pour lui, ces genres de décisions arbitrales font reculer le football africain. Il invite la FIFA et la CAF à prendre leurs responsabilités face à « ces fléaux qui ne cessent de perdurer » . Après avoir vertement critiqué l’arbitrage, Jodel Dossou a reconnu que le Bénin a encore du chemin à faire et c’est en travaillant sérieusement que le pays peut s’améliorer, « avoir de l’expérience comme ces pays et avoir des joueurs qui jouent dans de grandes équipes ».

« On est déçu pour notre public »

« On est tous déçu. On est déçu pour notre public » a-t-il ajouté. C’est la deuxième fois que le Bénin échoue à un point de la qualification . Il faudra peut-être changer l’équipe à la tête des écureuils pour voir aussi d’autres manières de coacher. Michel Dussuyer est en place depuis 2017, et outre la parenthèse exaltée de Can 2019 dans cette vie ordinaire des « rongeurs », il n’a plus rien réussi avec les jaunes.