Convoqué le mardi 02 novembre 2021 par le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer pour les matchs Bénin# Madagascar du jeudi 11 novembre 2021 et RDC# Bénin du 14 novembre 2021 à Lubumbashi, le milieu offensif de Sandhausen SV, club de deuxième division allemande Cèbio Soukou a été testé positif au Covid-19. Il a été immédiatement remplacé par Yannick Aguèmon qui évolue dans à Louvain, club de 1ère division belge.

Absent lors des récentes sorties des Ecureuils du Bénin pour raison familiale, le milieu offensif de Sandhausen SV,club de deuxième division allemande Cèbio Soukou sera de nouveau absent pour les matchs des Ecureuils du Bénin contre Madagascar le jeudi 11 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» et le 14 novembre 2021 à Lubumbashi contre la République démocratique du Congo (RDC). Il a été testé positif au Covid-19 selon des sources proches de l’encadrement technique. Cela empêche donc le milieu offensif des Ecureuils du Bénin de répondre présent à la convocation de Dussuyer pour les deux matchs comptant pour les 5ème et 6ème journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Son absence profite alors à Yannick Aguèmon. Ce dernier fait son grand retour au sein de l’effectif des Ecureuils.

Dussuyer parle de Yannick Aguèmon

Le joueur de Louvain en 1ère division belge retrouve la sélection nationale. Il était dans le groupe en mars 2021 à Freetown pour la rencontre face à la Sierra Leone, une rencontre qui ne s’est plus jouée avant d’être délocalisée en Guinée. Lors de la conférence de presse mardi 2 novembre 2021 à la salle de presse du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou», Michel Dussuyer a déclaré que Yannick Aguêmon «a passé des moments très difficiles avec des blessures la saison dernière» et qu’il s’est blessé «en début de saison.» L’entraineur des Ecureuils a ajouté qu’«il revient dans le groupe» et qu’«il a besoin de retrouver aussi des sensations et du temps de jeu.» Dussuyer a fait savoir que «physiquement, il est bien» et «a joué sur un poste de système de jeu de son équipe qui était de 3-5-2.» Il a affirmé «qu’il n’est pas un ailier proprement parler» mais il « joue dans un rôle de piston»