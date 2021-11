Les 26 trésors royaux d’Abomey sont revenus au Bénin le mercredi 10 novembre 2021. Après la cérémonie officielle, dans le jardin du Palais de la Marina de Cotonou, célébrant le retour de ces 26 trésors royaux d’Abomey, l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy ne s’est pas caché pour évoquer l’avenir de la coopération entre son pays et le Bénin.

Les 26 œuvres culturelles restituées au Bénin, l’ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy a profité de l’occasion qui lui a été offerte à la fin de la cérémonie officielle du retour des 26 œuvres culturelles le mercredi 10 novembre 2021 pour dévoiler la suite du partenariat entre son pays et le Bénin. «Restitution c’est beaucoup plus qu’une restitution» a déclaré l’ambassadeur Marc Vizy. Pour le diplomate français, «c’est tout un programme de travail. C’est tout un partenariat qui a marqué aujourd’hui l’étape importante avec le retour physique des œuvres au Bénin.» Il a déclaré que «Ça va continuer parce que nous avons encore à préparer ensemble des projets comme celui du Musée d’Abomey» et «on a aussi tout un projet d’accompagnement avec le Bénin pour former des conservateurs et des guides, pour sensibiliser le milieu scolaire, pour aussi produire des œuvres audiovisuelles qui vont accompagner ce projet.»

L’ambassadeur Marc Vizy a fait savoir, il y aura «des experts qui vont être affectés auprès de l’ANPT, auprès de l’Ecole du patrimoine africain.» Il croit «qu’aujourd’hui on est à une étape comme l’on dit les deux présidents, d’autres restitutions qu’on préparera avec le même soin et la même minutie.»