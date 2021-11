À la faveur du retour des 26 œuvres culturelles pillées en 1892 au Bénin le mercredi 10 novembre 2021, des voix se sont élevées pour demander au gouvernement de chômer ce jour. Mais, le gouvernement a refusé d’accéder à cette requête. Lors de la conférence de presse organisée ce jeudi 11 novembre 2021 au ministère des Affaires étrangères, le ministre Aurélien Agbénonci a rejeté cette demande. Il a déclaré que cette initiative est inopportune.

Le gouvernement béninois a mis fin aux espoirs de certaines personnes qui souhaitaient que la journée du 10 novembre soit chômée. Lors de la conférence de presse organisée ce jeudi 11 novembre 2021 au ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires Etrangères Aurélien Agbénonci se demande «pourquoi ne pas dire vu que le monde entier nous admire, que nous décidons que ce jour va être un jour où on travaillerait encore plus ? Où on va célébrer nos créateurs dans la sculpture, dans l’art ? Que ça soit le jour où nous allons faire le bilan de nos biens culturels pour dire où est-ce que nous en sommes?» Pour lui, cette initiative (journée chômée) ne cadre pas avec la vision du président Patrice Talon qui est très attaché au travail. Il a invité ses compatriotes au travail.

Il faut signaler qu’au cours de cette conférence de presse, le ministre des affaires étrangères a affirmé que cette restitution est une première. Il a réaffirmé que le gouvernement ira encore plus loin dans la restitution des œuvres.