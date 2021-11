Le mercredi 10 novembre 2021, les 26 trésors du Bénin sont arrivés à Cotonou. Ce qui a suscité une ferveur populaire. Du côté du gouvernement, on n’a pas lésiné sur les moyens pour communiquer abondamment autour du retour de ces œuvres. Sans rien enlever au mérite du régime en place, Eugène Azatassou trouve qu’il y a eu, un « tintamarre politique et communicationnel » orchestré par le gouvernement. Ce qu’il critique bien évidemment dans sa peau d’opposant politique.

« Un peu de modestie »

« Ces choses-là (œuvres d’art) sont arrivées par un certain nombre de concours de circonstances. C’était demandé avant, les gens (ont travaillé là-dessus) et c’est maintenant que c’est arrivé à maturité. La communication aurait pu s’orienter vers cela avec un peu plus de modestie » estime Eugène Azatassou. Il dit avoir l’impression que le gouvernement est à la recherche effrénée des résultats pour son Programme d’Actions.

Eugène Azatassou a cependant apprécié le discours d’unité prononcé par Patrice Talon au retour de ces œuvres. Pour lui, ces trésors n’appartiennent effectivement plus une région du Bénin mais à tout le pays. « Je crois que c’est effectivement bien de donner un caractère national à ces œuvres. Le royaume de Danxomè n’existe plus. C’est extrêmement important de savoir que ces œuvres sont entrées dans le patrimoine culturel béninois » a déclaré le vice-président du parti Les Démocrates.