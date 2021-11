Alors que les votes des journalistes internationaux pour le Ballon d’or se sont clos il y a plus d’une semaine, les fans du football attendent encore de savoir qui va succéder à l’Argentin Lionel Messi, lauréat de ce prestigieux prix pour la sixième fois de sa carrière en décembre 2019. Parmi les nommés pour l’édition 2021, aucun Africain dans les favoris, et cela a attiré l’attention du « vieux lion », Roger Milla qui s’en est indigné. En marge d’une visite au Conseil des sports de Dubaï aux Emirats arabes Unis, Roger Milla s’est opiné sur le prestigieux prix.

Pour Milla, l’occident n’a jamais voulu que les joueurs africains gagnent le Ballon d’or. « L’Occident n’a jamais aimé que les joueurs africains gagnent le Ballon d’Or. George Weah a gagné le Ballon d’Or à juste titre et les hommes n’ont rien pu faire parce que cette année-là, George était le meilleur et tout le monde l’a vu et était convaincu qu’il était le meilleur, maintenant, ils ne veulent pas que les joueurs africains gagnent ce prix », affirmé l’ancienne gloire du football africain.

Mohamed Salah et Sadio Mané

Pour lui, il y a des Africains évoluant dans le football européen qui méritent bien le Ballon d’or, en raison de leurs qualités que les dirigeants du football devraient admettre. « À mon avis, ce que Mohamed Salah fait est merveilleux et extraordinaire, Sadio Mané aussi. Ils doivent être efficaces si nous voulons que le football se développe, surtout en Afrique. Les responsables de ces institutions de football doivent être honnêtes et admettre leurs qualités », a souligné Roger Milla.