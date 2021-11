Dans l’après-midi du 02 octobre 2021, l’USS Connecticut, un sous-marin américain à propulsion nucléaire avait eu un accident pendant qu’il naviguait en mer de Chine méridionale. En conséquence, l’incident a blessé onze marins. Cependant, il ne s’agissait visiblement pas de quelque chose de très grave puisque le sous-marin avait encore la capacité de naviguer et s’est rendre sur l’île de Guam.

Le sous-marin avait cogné un mont sous-marin

Les autorités américaines ont donné une explication à cet incident en faisant comprendre que l’appareil avait été endommagé par un mont sous-marin. En effet, sur la base des premiers éléments de l’enquête publiés hier lundi 1er novembre 2021, le sous-marin avait cogné ce dernier qui ne se trouvait pas sur les cartes. C’est dans un communiqué que la marine américaine a donné l’information. « L’enquête a déterminé que l’USS Connecticut avait percuté un mont sous-marin qui n’était pas signalé sur les cartes alors qu’il opérait dans les eaux internationales dans la région indo-pacifique », a déclaré la capitaine de frégate Hayley Sims, une porte-parole de l’US Navy. Elle a par ailleurs précisé que le vice-amiral Karl Thomas, commandant de la 7e flotte, a reçu les résultats de l’enquête sur l’incident. Il doit maintenant déterminer si des sanctions devront être prises.

Les USA montrent leur liberté de navigation

Notons que cet incident intervient alors que le régime chinois revendique presque la totalité de la mer de Chine méridionale, et a érigé sur de petites îles des avant-postes militaires. Par contre, au grand dam de Pékin, les USA et leurs alliés patrouillent dans ses eaux afin de faire valoir leur liberté de navigation. Rappelons que cette question avait été abordée par la vice-présidente américaine Kamala Harris, lors de sa visite en août dernier à Singapour. « Pékin continue à exercer des pressions, à intimider et avoir des revendications sur l’essentiel de la mer de Chine méridionale » avait-elle déclaré.