Le richissime homme d’affaire américain Bill Gates a choisi la localité de Kemmerer, dans le Wyoming pour l’implantation de son premier réacteur nucléaire. Selon les informations rapportées sur ce projet, par le média américain USA TODAY, il s’agit d’un projet que portait le patron de Microsoft depuis 2006 avec sa start-up TerraPower. Le projet est également soutenu par l’actuel président américain.

Un montant de 4 milliards de dollars

A en croire l’annonce qui a été faite par l’homme d’affaires américain, le projet pourrait se concrétiser dans les sept prochaines années. Le réacteur nucléaire aura une capacité de 345 mégawatts et coutera 4 milliards de dollars soit l’équivalent de 3,5 milliards d’euros. En plus de l’actuel patron de la Maison-Blanche qui soutient ce projet, toute la classe politique locale apporte sa bénédiction à la construction du premier réacteur nucléaire.

2000 emplois créés

L’avantage des réacteurs nucléaires est qu’ils produisent de l’électricité sans émettre de dioxyde de carbone et « sont considérés par de nombreux experts comme une étape nécessaire dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique ». L’entreprise de Warren Buffett, « profitera des infrastructures existantes, notamment les circuits de refroidissement et les lignes à haute tension ». Selon les précisions de la start-up TerraPower le réacteur nucléaire permettrait de créer 2 000 emplois et l’exploitation de la centrale 250.