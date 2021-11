Darrin 24 ans habitant les États-Unis et Ayse 26 ans résidant au Royaume-Uni se sont mariés sans se voir dans la vie réelle. L’histoire du couple a démarré sur le réseau social Facebook et s’est officialisée sur Zoom où le mariage a été célébré au mois d’août par appel vidéo.

Ils se sont dit oui sans se jamais se rencontrer physiquement. Darrin, un jeune de 24 ans et Ayse, une jeune femme de 26 sont devenus légalement mari et femme le 19 août de cette année sans jamais se voir dans la vie réelle l’un et l’autre. Les jeunes gens se sont rencontrés pendant le confinement sur Facebook grâce à la maman de Darrin.

Selon Ayse, l’idylle a commencé entre les deux tourtereaux lorsque la mère de Darrin les a mis en contact. Pour éviter l’ennui durant le confinement, la jeune mariée s’était inscrite dans un groupe Facebook ayant pour objectif de mettre en contact des correspondants partout dans le monde. C’est en ce moment qu’elle a fait la connaissance de la maman de Darrin, Kenda, âgée de 56 ans. Au fil des discussions, cette dernière a proposé de lui présenter son fils qui aimerait parler avec quelqu’un résidant au Royaume-Uni.

Une fois mis en contact, les deux jeunes gens ont commencé à échanger en tant qu’amis puis, devenus inséparables, ils ont commencé à se parler tous les soirs au téléphone. En juillet 2020, la jeune femme avait programmé un voyage sur les États-Unis pour rencontrer son petit ami, mais les restrictions liées à la pandémie du Covid l’en ont empêché. Les deux amoureux ont alors continué leur relation via téléphone et réseaux sociaux jusqu’à ce Darrin fasse sa proposition en mai 2021.

Un mariage officiel célébré dans l’Utah

Les restrictions les ayant empêchés de se voir durant longtemps, Darrin et Ayse ont alors décidé de convoler en justes noces via Zoom. Ceci qui a été fait le 19 août dernier. Ce mariage hors du commun est cependant tout à fait légal, car il a eu lieu au cours d’une cérémonie légale officiée aux États-Unis précisément dans l’Utah. Les amis des mariés ont suivi la célébration par appel vidéo sur Zoom.

Depuis leur mariage, les mariés ne se sont toujours pas vus physiquement. Mais pour la jeune mariée, il s’agit simplement d’une situation qui les rendra plus forts au cours de leur vie à deux.