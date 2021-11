Au Bostwana, la découverte d’un minéral au cœur d’un diamant cristallise les attentions de la communauté scientifique. Il s’agit en effet d’un minéral baptisé davemaoite qui n’avait jamais été identifié auparavant à la surface de la terre. Selon une publication qui a été faite dans la revue « Science », il y a quelques jours, la découverte de ce minéral au cœur du diamant est une véritable surprise pour les chercheurs.

« Diffraction des rayons X… »

L’identification a été possible grâce à la diffraction des rayons X par synchrotron. « En mesurant l’angle et l’intensité de la lumière qui revient, les chercheurs peuvent déchiffrer ce qu’il y a à l’intérieur », a expliqué à la revue scientifique, Oliver Tschauner, minéralogiste à l’université du Nevada et principal auteur de l’étude. « L’échantillon de davemaoite contenu dans le diamant ne mesurait que quelques micromètres, de sorte que des techniques d’échantillonnage moins puissantes l’auraient manqué », a notamment poursuivi le scientifique.

C’était perceptible à la surface de la terre

Cette découverte a eu le mérite de mettre un terme à ce que pensent les scientifiques sur un tel minéral. Selon la croyance populaire, ce type de minéral n’était pas perceptible à la surface de la terre. Ceci serait en lien avec sa structure cristalline qui ne se forme que sous haute pression et à haute température dans le manteau terrestre. Une fois à la surface, ce minéral se décompose en d’autres minéraux. Il n’y avait jamais eu auparavant une preuve de son existence.