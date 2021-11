Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk s’est moqué du patron d’Amazon à la faveur d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. « Vous avez été jugé », a lancé le responsable de SpaceX suite à un jugement qui a été rendu en défaveur de la société spatiale Blue Origin. En effet, la Cour fédérale des réclamations des États-Unis a débouté Jeff Bezos suite à une plainte déposée contre l’agence spatiale américaine.

Un contrat de 2,9 milliards de dollars

Il s’insurgeait contre le contrat de 2,9 milliards de dollars, qui a été attribué en avril à SpaceX. Cette collaboration s’inscrivait en effet dans le cadre du projet de Nasa qui vise à ramener des humains sur la Lune d’ici 2024. SpaceX devrait construire en effet la fusée Starship pour la mission Artemis. Pour l’entreprise dirigée par Jeff Bezos la Nasa « avait ignoré les principales exigences de sécurité des vols » en accordant SpaceX le contrat.

La NASA relance bientôt le projet

Mais la décision de justice vient remettre en cause cette plainte de la société spatiale Blue Origin et relance par la même occasion le projet spatial. Un communiqué de la Nasa annonçait notamment que le projet qui avait été suspendu à cause du procès allait reprendre. Notons que la fusée Starship de SpaceX avait déjà effectué des tests en vol réussis et vise à effectuer le tout premier test orbital plus tard ce mois-ci.