Alors que ses principaux rivaux dont la Chine et la Russie ont pris d’avance sur elle par la réussite des tests de missiles hypersonique, l’armée américaine va tester quant à elle une arme laser, la plus puissante, jamais fabriquer dans le monde. L’armée américaine par le biais du Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO) a attribué à une équipe de Boeing et de General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), un contrat pour développer l’arme laser à semi-conducteurs de 300 kilowatts, selon une annonce de l’aviateur.

Le système d’arme laser à haute énergie à gain distribué sera composé à la fois de la technologie laser à gain distribué de GA-EMS et du directeur de faisceau et du logiciel d’acquisition de précision, de suivi et de pointage de Boeing. Le programme se terminera par une démonstration du système pour le Rapid Capabilities and Critical Technologies Office de l’armée, selon le communiqué.

Une puissance mortelle supérieure à toutes les autres

« Le prototype de sous-système d’arme laser compact et haute puissance que GA-EMS fournira dans le cadre de ce contrat, produira une puissance mortelle supérieure à tout ce qui a été mis en service à ce jour », a déclaré Scott Forney, président de GA-EMS, dans le communiqué. La plupart des autres armes militaires possèdent une puissance comprise entre 30 et 100 kilowatts. « Cette technologie représente une capacité d’avance pour la défense aérienne et antimissile qui est nécessaire pour soutenir les efforts de modernisation de l’armée de terre et vaincre les menaces de nouvelle génération dans un espace de bataille multi-domaines. »

Le système laser utilise deux têtes laser de septième génération dans « un boîtier très compact et léger », a déclaré Michael Perry, vice-président de GA-EMS pour les lasers et les capteurs avancés. « Les récentes améliorations architecturales ont permis à nos lasers DG à faisceau unique d’obtenir une qualité de faisceau comparable à celle des lasers à fibre dans une conception très simple sans avoir besoin de combinaison de faisceaux », a-t-il ajouté.

Test en août 2022

GA-EMS et Boeing ont uni leurs forces l’année dernière pour construire le laser à haute énergie, annonçant leur accord de collaboration lors de la conférence annuelle de l’Association of the US Army en octobre. En vertu de l’accord, les entreprises prévoyaient de créer un laser de 100 kilowatts qui serait évolutif jusqu’à 250 kilowatts, avaient-elles déclaré à l’époque. L’arme pourrait fonctionner comme un système autonome ou intégré sur des véhicules au sol, des navires et des avions, ont indiqué les sociétés.

Le laser de 300 kilowatts à la capacité de protection contre les incendies indirects de l’armée, ou IFPC, qui défendra les actifs fixes et semi-fixes contre les missiles de croisière, les avions sans pilote, des roquettes, de l’artillerie et des mortiers utilisant des intercepteurs, une arme laser et un capacité micro-ondes de haute puissance. Une première démonstration de l’arme est attendue en août 2022, selon le lieutenant-général L. Neil Thurgood, directeur du RCCTO.