D’après Médiapart qui a rapporté l’information que le parquet de Paris a confirmé lundi, Seriba, qu’un sans-papiers malien âgé de 30 ans, avait été interpellé dans la nuit du 16 au 17 septembre dernier dans la cour de son immeuble alors qu’il fêtait son anniversaire avec ses amis. Selon la préfecture de police, il avait été interpellé après 3h du matin « en état d’ébriété par un équipage du XVIIIe arrondissement intervenant pour des perturbateurs devant un immeuble ». D’après des témoignages recueillis par le média, un policier a donné un coup Taser au Malien. Selon d’autres sources, le pistolet électrique aurait été utilisé deux fois de suite sur la victime qui serait droguée au protoxyde d’azote.

Dans la même journée du 17 septembre, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour « violences par personnes dépositaires de l’autorité publique ». D’après la victime elle-même qui s’est confiée à Médiapart, après avoir été embarqué par les forces de l’ordre qui l’ont conduit au commissariat, il avait reçu plusieurs coups de Taser « au niveau des testicules ». Il aurait également été frappé, ce qui a conduit à son hospitalisation.

45 jours d’ITT

D’après le rapport médical d’un médecin de l’Unité médico-judiciaire, qui l’a examiné, Seriba a déclaré « avoir été victime de violences par des fonctionnaires de police lors de son interpellation », avoir « été plaqué au sol puis dans le véhicule de police, il a été roué de coups de poing au niveau de la face, du thorax ». Le médecin lui a donc accordé 45 jours d’interruption totale de travail (ITT), sous prétexte d’une « probable fracture du radius », un « choc psychologique important », un « traumatisme crânien » et des « lésions au niveau des parties génitales compatibles avec des traces de Taser ».

Un racisme systémique de l’institution policière

Le 6 octobre, le jeune malien a déposé une plainte à l’IGPN. Cette affaire intervient plus d’un an et demi après le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis, qui a mis à nu les violences policières à caractère racial, soulevant l’indignation générale dans le monde entier. Pour l’avocat de Seriba, Me Arié Alimi, « il s’agit là encore d’une affaire de violence policière à caractère raciste particulièrement inquiétante. Elle s’inscrit dans un racisme systémique de l’institution policière ».