Epiphane Quenum ne reste pas insensible aux lourdes peines infligées à Joël Aïvo et Reckya Madougou à l’issue de leur procès à la Criet la semaine dernière. Dans une interview accordée à la webtv Reporter Bénin Monde, l’ancien député estime que la condamnation de ces deux personnalités ne laisse personne de marbre. « Nous sommes devant une situation où la majorité du peuple s’apitoie…Je crois que personne, ni moi ni d’autres, ne peuvent rester insensibles aux peines qui sont prononcées. Même si c’est ton ennemi, tu ne peux pas rester insensible en tant que chair humaine » a déclaré l’ex-parlementaire.

« Implorer la clémence, l’indulgence » du chef de l’Etat

Il pense que le législateur qui a fixé des peines lourdes pour « les infractions commises » par les condamnés, « n’a certainement pas tenu compte de la psychologie de sa société ». Le béninois est d’après lui, quelqu’un qui « a souvent pitié de la victime. Il prend fait et cause pour la victime » quel que soit l’infraction commise. Joël Aïvo et Reckya Madougou sont des personnalités de valeur, a poursuivi l’ancien préfet de l’Atlantique et du Littoral. Tout ce qui reste à faire selon lui, c’est « d’implorer la clémence, l’indulgence » du chef de l’Etat.

La politique est « faite de tout. De sourire, de joie mais aussi de larmes et de colère »

« Il reste aujourd’hui que le président de la République montre de la magnanimité à l’endroit de son peuple pour amener à prendre une décision législative qui puissent permettre à nos deux personnalités de recouvrer leur liberté » a déclaré Epiphane Quenum. Tout ce qui suit, les commentaires sur les condamnations ont un caractère politique selon l’ancien député, persuadé qu’il ne faut « pas continuer par faire de la politique avec la vie des autres ». Il a cependant souligné que la politique est « faite de tout. De sourire, de joie mais aussi de larmes et de colère ».