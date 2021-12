Eren, le premier drone au monde armé d’un laser, a été testé en Turquie. L’appareil a réussi des prises de vue à des distances de 500, 300 et 100 mètres, a déclaré le politicien turc Aykut Erdogdu à l’agence de presse Anadolu. Eren est un garçon turc de 15 ans qui a été tué par le PKK en 2017. Le drone Eren a été développé par les sociétés de défense TÜBİTAK et ASİSGUARD, coordonné par le Département de médecine légale de la Direction générale de la sécurité. Il est capable de neutraliser à distance des éléments explosifs à l’aide d’armes laser.

La portée de vol maximale d’Eren est de 3 000 mètres. Les études de développement du drone se poursuivent. Il est prévu de l’inscrire à l’inventaire à l’issue des études. Le drone a réussi les tests de perçage de la tôle d’acier à 500, 300 et 100 mètres avec sa charge utile laser. Grâce à Eren UAV, il n’y aura pas besoin d’envoyer une équipe de déminage pour faire exploser une bombe. L’expert en sécurité Abdullah Ciftci a partagé la photo du drone sur Twitter.

Le premier drone laser au monde de production nationale

« Le premier drone laser au monde de production nationale, Eren, a été tiré avec succès à 500, 300 et 100 mètres », a écrit l’expert. Auparavant, il avait été signalé qu’Ankara avait vendu à Kiev au moins 20 drones d’attaque Bayraktar-TB2. En plus du drone, la livraison comprend des postes de contrôle et des missiles. La Turquie a déclaré que la fourniture de drones de combat à l’Ukraine n’est pas associée à l’augmentation de la tension dans le Donbass avec la Russie.

Dünyanın ilk lazer silahlı dronu 'Eren'



Yerli ve milli üretim dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren, 500, 300 ve 100 metreden başarılı atışlar gerçekleştirdi. Test aşamaları süren Eren, daha sonra envantere alınacak. pic.twitter.com/UdnrKWG3R6 — Abdullah Çiftçi (@abdullahciftcib) December 10, 2021