Conformément aux directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), l’Office du Baccalauréat du Bénin a ouvert le registre d’inscription aux candidats pour le BAC 2022 à partir de ce mercredi 15 décembre 2021 et ce jusqu’au vendredi 28 janvier 2022 . Pendant trente (30) jours, les candidats peuvent s’inscrire également en ligne. Les pièces à fournir par les candidats ont été mentionnées dans une note de service en date du 25 novembre 2021 et signée du Directeur de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Silva.

Dans une note de service en date du 25 novembre 2021 portant fixation de la liste des pièces constitutives du dossier d’inscription , le Directeur de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Silva a fait savoir que dans le cadre de l’inscription à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2022, la liste à fournir par les candidats sont connues. Pour les pièces communes à tous les types de candidats, les candidats doivent avoir dans leur dossier un formulaire de préinscription dûment rempli et signé, une quittance des frais d’inscription, une photocopie légalisée et lisible de l’extrait d’acte de naissance, une photocopie de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte consulaire, une photocopie légalisée de l’attestation ou du relevé de notes du BEPC ou du CAP ou tout diplôme équivalent et une photocopie du relevé de notes obtenues au dernier examens du Baccalauréat pour ceux qui ont déjà passé une fois le Baccalauréat.

Concernant les pièces spécifiques , les candidats doivent fournir également deux photos d’identité, un certificat médical de dispense à l’ épreuve d’Education Physique et Sportive ( candidat inapte), un certificat de nationalité ( candidat béninois né à l’étranger), une attestation de formation relative à chaque épreuve facultative choisie ( candidat officiel), un certificat ou une attestation de résidence ( candidat libre) et un certificat de non inscription produit par la direction en charge du Baccalauréat du pays d’origine du candidat ou une déclaration sur l’honneur légalisée du candidat dans laquelle il indique qu’il n’est pas candidat au Baccalauréat dans un autre pays (candidat étranger).

Il faut signaler que les candidats qui sont autorisés à s’inscrire au Baccalauréat de l’Enseignement du Second degré sont ceux inscrits en classe de Terminale des collèges et lycées publics et des établissements privés fonctionnels détenteurs d’une autorisation d’ouverture délivrée par le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP). Ils sont désignés sous le vocable de candidats officiels. Peuvent également s’inscrire, les personnes inscrites en cours du soir et celles qui ne sont plus en situation de classe mais qui ont déjà passé une fois le Baccalauréat. Elles sont appelées sous le vocable de candidats libres. Les deux catégories de candidats planchent dans les mêmes conditions à l’examen du Baccalauréat.