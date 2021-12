Les avocats régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats du Bénin ont élu, le samedi 18 décembre 2021 en Assemblée générale élective à la Maison de l’Avocat à Cotonou, le successeur de l’actuel Bâtonnier en exercice. Comme le stipule les textes de l’Ordre des Avocats du Bénin, le successeur du Bâtonnier en exercice est désigné un an avant la fin du mandat en cours.

Le successeur de l’actuel Bâtonnier, Me Prospère Ahounou dans un an à la tête de l’Ordre des Avocats du Bénin, s’appelle Me Angelo Hounkpatin. Me Angelo Hounkpatin a été désigné, le samedi 18 décembre 2021 à la Maison de l’Avocat de Cotonou lors de l’Assemblée Générale élective du Barreau du Bénin, par l’ensemble des Avocats régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats du Bénin. Selon Le Matinal, Me Angelo Hounkpatin est celui qui a été choisi par ses confrères pour mener à bien les réformes initiées par l’actuel Bâtonnier Me Prospère Ahounou. Porté à la tête du Barreau du Bénin, Me Angelo Hounkpatin doit poursuivre les réformes entreprises par l’actuel Bâtonnier et aussi, il est attendu par ces confrères dans les grands défis auxquels l’Ordre des Avocats du Bénin est confronté.