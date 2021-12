En Finlande, un propriétaire mécontent de Tesla a mis feu à la voiture avec un mannequin à l’effigie d’Elon Musk suite à une panne rencontrée par le véhicule. En effet, selon les informations rapportées sur cette situation, il s’agit d’un problème lié à la cellule de la batterie. Le jeune homme du nom de Tuomas Katainen avait acquis Tesla S Model 2012 2013. « Quand j’ai acheté cette Tesla, les 1 500 premiers kilomètres étaient agréables, c’était une excellente voiture jusqu’à présent. », a-t-il fait savoir.

« Le code d’erreur est entré, alors j’ai commandé une dépanneuse pour prendre ma voiture dans un service. La voiture a passé environ un mois dans l’atelier d’un concessionnaire Tesla et j’ai finalement reçu un appel me disant qu’ils ne pouvaient rien faire pour ma voiture, la seule option est de changer toute la cellule de la batterie », a poursuivi Tuomas Katainen dans son explication.

20 000 euros pour la réparation

La décision de détruire le véhicule est venue de la précision selon laquelle les réparations devraient lui valoir au moins 20 000 euros et que l’autorisation de l’opération doit être demandée à Tesla. « Alors je leur ai dit que j’allais faire exploser toute la voiture parce qu’apparemment il n’y avait aucune garantie ou quoi que ce soit. », a-t-il réaffirmé avant de mettre sa menace à exécution. On peut voir dans des vidéos enregistrées et partagées que la voiture a été chargée d’explosifs sur un terrain rempli de neiges en Finlande. Il a également fait appel à des Youtubers pour capter les images de la voiture en train de partir en fumée.