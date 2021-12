L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (ORCR) a arrêté quatre (04) présumés cybercriminels. Ils ont été présentés ce mercredi 22 décembre 2021 au Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) .

Il s’agit de 4 hommes à savoir un Béninois, deux Nigérians et un Burkinabé vivant tous au Bénin. Les mises en causes ont l’habitude d’escroquer des personnes vivant hors du territoire national. Ils se servent de portefeuille dit «magique de maraboutage» et de prêt d’argent pour tromper leurs victimes.



Arrêtés par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (ORCR), ils ont été présentés et auditionnés dans la matinée de ce mercredi 22 décembre 2021 par le Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Mètonou. Mais tous ne sont pas libres de leur mouvement d’après Frissons Radio. La preuve, le Béninois et le Burkinabé ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété. Ils ont escroqué des étrangers à hauteur de plus de 50 millions francs CFA.