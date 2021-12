Le député Wallis Zoumarou n’a pas tiré à boulets rouges sur le rapport biennal 2020-2021 de la CBDH sur l’état des droits de l’homme au Bénin. Il a pris le contre-pied de plusieurs de ses collègues. Pour lui, « la démocratie n’a pas d’arrêt. Ça continue. Elle doit s’améliorer tous les jours. Si on nous dit que nous sommes déclassés, est-ce qu’on va porter ce boubou-là pour dire que nous sommes contents. Ce n’est quand même pas bien » a déclaré le parlementaire selon les propos rapportés par le journal Fraternité.

Le député du Bloc Républicain est persuadé qu’il ne faut pas se taire quand il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. « Lorsque nous sommes ensemble, qu’il y a des droits bien définis et qu’il y a des gens qui sont à des endroits, si nous sommes là en face d’eux et qu’on ne dit rien, les droits de l’homme , c’est où ? » s’interroge l’élu de la 13ème circonscription électorale.

« Quelle est cette société-là? »

« Celui qui est chargé de protéger tout le monde est là et brime tout le monde ou orchestre des brimades quelque part, tout le monde dit que c’est lui et personne ne dit rien. Quelle est cette société là (…) Après le manger, il y a la dignité de l’homme. Pour moi, là où j’en suis aujourd’hui, c’est le plus important » a poursuivi Wallis Zoumarou. Inutile de rappeler que le parlementaire est membre de la mouvance présidentielle et qu’il soutient les actions du gouvernement mais cela ne l’empêche pas , dit-il, de critiquer ce qui ne va pas.

« Il y a des choses qu’on doit critiquer »

« Moi je suis proche du gouvernement. Je ne dis pas que tout est bien dans ce que fait le gouvernement. Une grande partie de ce que fait le gouvernement est très bonne , mais il y a des choses qu’on doit critiquer. Ne doit-on pas le dire pour avancer ? » s’interroge à nouveau le septuagénaire. Il pense que la Commission béninoise des droits de l’homme à un rôle central dans la promotion des droits de l’homme au Bénin. Et les commissaires qui composent cette commission doivent savoir « ce qu’on appelle les droits de l’homme et qu’ils ne sont pas là pour faire plaisir au régime ».